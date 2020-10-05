Koronavirüs tedavisi gören Trump: Gerçek okul bu!

05 Ekim 2020 Pazartesi, 16:31

Hastanede tedavisi süren Trump, dün son durumunu anlatan bir video paylaştı. Videoda tedavi sürecinde ‘çok şey öğrendiğini’ söyleyen Trump şu ifadeleri kullandı:

“Çok ilginç bir yolculuktu. Covid hakkında çok şey öğrendim. Gerçekten okula giderek öğrendim. Gerçek okul bu. Bu ‘Haydi kitap okuyalım’ şeklinde bir okul değil. Anlıyorum, çok ilginç bir şey. Sizi de bilgilendireceğim.”

HASTANE ÇEVRESİNDE TUR ATTI

Öte yandan ABD Başkanı’nın hastanede tedavisi sürdüğü hâlde bu sabah arabayla hastane etrafında tur atarak destekçilerini selamlaması tepki çekti. Trump’ın tedavi gördüğü Walter Reed’de doktorluk yapan George Washington Üniversitesi öğretim üyesi James Phillips, araba yolculuğunu “delilik” olarak nitelendirdi.