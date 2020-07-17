Koronavirüse yakalanan AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yoğun bakıma alındı

17 Temmuz 2020 Cuma, 12:55

Akbaşoğlu, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Akbaşoğlu, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada , "Rutin yaptırdığımız corona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi" demişti.

Edinilen bilgilere göre; hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, geçen günlere rağmen tedaviye olumlu yanıt vermedi. Akbaşoğlu, ilaç tedavisine devam etmek üzere yoğun bakım servisine alındı.