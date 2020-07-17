Koronavirüse yakalanan AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yoğun bakıma alındı
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Akbaşoğlu, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Akbaşoğlu, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada , "Rutin yaptırdığımız corona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi" demişti.
Edinilen bilgilere göre; hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, geçen günlere rağmen tedaviye olumlu yanıt vermedi. Akbaşoğlu, ilaç tedavisine devam etmek üzere yoğun bakım servisine alındı.
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