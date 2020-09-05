Koronavirüse yakalanan AKP'li vekilin oğlu, ambulans uçakla başka hastaneye sevk edildi

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın oğlu Batuhan Elitaş, koronavirüs tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

(İHA)
05 Eylül 2020 Cumartesi, 19:57
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AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 22 yaşındaki oğlu Batuhan Elitaş, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi İntaniye Servisi'nden koronavirüs tedavisi için ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledildi. 



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