Koronavirüse yakalanan gazeteci Sabahattin Önkibar’ın durumu hakkında son gelişme
Gazeteci Sabahattin Önkibar geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve durumunun kötü olduğu belirtilmişti.Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, gazeteci Sabahattin Önkibar’la iletişime geçtiğini duyurdu.
Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ünlü gazeteci kardeşim Sabahattin Önkibar’ı aradım telefonu açamadı ama mesaj gönderdi: 'Orhan’ım, Gazi Üniversitesi hastanesindeyim. Tedavim sürüyor,iyiye gidiş var. Alakana minnettarım' Allah değerli kardeşime şifa ve sağlıklı uzun ömür versin” dedi.
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