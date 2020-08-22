Koronavirüse yakalanan gazeteci Sabahattin Önkibar’ın durumu hakkında son gelişme

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:27

Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ünlü gazeteci kardeşim Sabahattin Önkibar’ı aradım telefonu açamadı ama mesaj gönderdi: 'Orhan’ım, Gazi Üniversitesi hastanesindeyim. Tedavim sürüyor,iyiye gidiş var. Alakana minnettarım' Allah değerli kardeşime şifa ve sağlıklı uzun ömür versin” dedi.