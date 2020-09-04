Koronavirüse yakalanan işçi sayısı 100'e dayandı, fabrika üretimi durdurdu

04 Eylül 2020 Cuma, 16:22

Yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı Çukurova Metal Sanayi AŞ'de (ÇİMSATAŞ) 100’e yakın işçinin koronavirus testleri pozitif çıkınca işçiler 14 gün süre ile evlerine gönderildi. Fabrikada da 14 gün boyunca üretime ara verildi.



Birleşik Metal-İş Sendikası (BMİS) yayınladığı mesajla fabrikada karantina uygulaması başladığını duyurdu.

BMİS açıklamasında şöyle denildi:

"Mersin’de faaliyet gösteren ve yaklaşık 1000 çalışanın bulunduğu Çukurova Holding’e bağlı ÇİMSATAŞ işyerinde, Covid-19 hastalarının ortaya çıkmaya başlaması nedeniyle işyerinde tüm çalışanlara Covid-19 testi yapılması konusunda mutabakata varılmıştır.

Açıklanan test sonuçlarında işyerinde alınan önlemlere rağmen pozitif hasta sayısının arttığının görülmesi üzerine, ÇİMSATAŞ yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucunda fabrikanın tamamında 14 gün karantina uygulamasına geçilmiştir.

İşyerindeki üyelerimize ve tüm çalışanlara geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyoruz."