Koronavirüse yakalananlarda ortaya çıkıyor: Ölümcül olabiliyor

20 Haziran 2021 Pazar, 12:28

Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

CİDDİ ENFEKSİYONLARA SEBEP OLUYOR



En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.

'ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR'



Uzmanlar, Covid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.