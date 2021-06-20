Koronavirüse yakalananlarda ortaya çıkıyor: Ölümcül olabiliyor
Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
CİDDİ ENFEKSİYONLARA SEBEP OLUYOR
En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmıyor ancak zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor.
'ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR'
Uzmanlar, Covid-19'u atlatanların yakalandığı ve halk arasında "kara mantar" olarak adlandırılan mukormikozun bazı durumlarda ölümcül olabileceğine dikkati çekiyor.
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