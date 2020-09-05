Koronavirüsten 224 işçi öldü

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

İSİG verilerine göre; geçen Ağustos ayında en az 208 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Buna göre 2020 yılının ilk 8 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı 1306’ya yükseldi. Raporda koronavirüsten ölen işçilerin oranı dikkat çekti.

Ağustosta hayatını kaybeden emekçilerin yüzde 26’sının ölüm nedeninin koronavirüs olduğu belirtildi. Şimdiye kadar koronavirüsten ölen işçi sayısı ise 224’e yükseldi. İşçilerin yüzde 21’i trafik kazası ve yüzde 12’si ezilme ve göçük nedeniyle hayatını kaybetti. Ağustosta ölen emekçilerin 16’sı kadın, 7’si çocuk ve 12’si mülteciydi.

FABRİKADA 100’E YAKIN HASTA

Mersin’de kurulu ve yaklaşık 1000 kişinin çalıştığı Çukurova Metal Sanayi AŞ’de (ÇİMSATAŞ) 100’e yakın işçinin koronavirus testleri pozitif çıkınca işçiler 14 gün süre ile evlerine gönderildi. Fabrikada üretime ara verildi, karantina başlatıldı.