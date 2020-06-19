Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsün varlığını reddeden, aşırı muhafazakâr bir Rus rahip, kadınlara ait bir manastırı zorla ele geçirdi.
Rahip Sergey, halkı kamu sağlığı talimatlarına uymamaya teşvik ediyordu.
Rahip Sergey Romonav, salı günü Yekaterinburg kentinin dışındaki Sredneuralsk Manastırına girdi.
Manastırı yöneten başrahibe ve bazı rahibeler manastırı terk ederken, binanın etrafında silahlı muhafızlar devriye geziyor.
Rahip Sergey, ayrılmasını istiyorsa Rus Ortodoks Kilisesi makamlarının "manastıra saldırması gerektiğini" söyledi.
Polis çarşamba günü manastıra gitti, ancak herhangi bir tutuklama olmadı.
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