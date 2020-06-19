"Koronavirüsün ilk 3 ayında 70 kadın öldürüldü"

19 Haziran 2020 Cuma, 13:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, koronavirüs sürecinde kadınların yaşadıkları zorlukları ele alan bir rapor hazırladı. Bingöl, koronavirüs salgının ilk 3 ayında 70 kadının öldürüldüğü ifade etti. Bingöl, raporunda “Türkiye bu sorunun en üst düzeyde yaşandığı ülkelerden biri. 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada bulunuyor” dedi.

Bingöl, koronavirüs salgını süresince kadınların yaşadıkları zorlukları, özellikle şiddet ve cinayet artışını içeren bir rapor hazırladı.

‘3 AYLIK SALGIN SÜRESİNCE 70 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ’

Bingöl, raporda koronavirüs salgını sürecinde kadınların maruz kaldığı şiddet, cinayet ve istismara ilişkin verileri paylaştı. Her 10 kadından 4’ünün şiddete maruz kaldığını belirten Bingöl, “Koronavirüsün tespit edildiği tarihten sonraki ilk 20 gün içinde tam 21 kadın öldürüldü. 3 aylık salgın süresinde ise öldürülen kadın sayısı 70’e yükseldi. Sadece 3 ay gibi kısa bir sürede 70 kadın uğradığı şiddet sonucu ev, işyeri ve sokaklarda öldürüldü” ifadelerini kullandı.

‘AKP İKTİDARI İLE KADIN CİNAYETLERİ 7 KAT ARTTI’

Raporda 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 olduğunu ifade eden Bingöl, bu sayının 2020 yılının ilk 5 ayında 110 olduğunu belirtti:

“Son 12 yılda 3176 kadın öldürüldü. Yıllara göre bakıldığında; 2008 yılında 80, 2009 yılında 109, 2010 yılında 180, 2011 yılında 121, 2012 yılında 201, 2013 yılında 237, 2014 yılında 294, 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409, 2018 yılında 440, 2019 yılında ise 474 kadın öldürüldü. 2020 yılının ilk 5 ayında öldürülen kadın sayısı 110. 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2019 yılında bu sayı 474. Rapora göre, AKP iktidarı ile kadın cinayetleri 7 kat arttı.

Bingöl, yaşanan vehameti örten söylemler nedeniyle durumun ciddiyetinin ortadan kaldırıldığını belirtti.

‘CİNAYETLERİN İŞLENDİĞİ SİLAHLARIN YÜZDE 83.9’U RUHSATSIZ’

Kadına yönelik cinayetlerin yüzde 52,8’i ateşli silahla işlendiğine yer verilen raporda, bu silahların yüzde 83.9’unun ruhsatsız olduğu belirtildi. Raporda “Sosyal devlet anlayışının ortadan kayboluşu felaket süreçlerinde iyice ortaya çıkmaktadır. Yaşanan pandemi süreci bu açıdan büyük önem taşımaktadır. En ufak bir salgın, doğal afet, kriz ile yıkılan bir sistem inşa eden iktidar, kadınları adeta bir şiddet sarmalına teslim etmektedir” denildi.

‘KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET SİSTEMATİK HALE GELDİ’

Türkiye’de kadın ve çocuklara yönelik saldırıların düzenli olarak artışının tesadüf olmadığını belirten CHP’li Bingöl şunları söyledi:

“İktidarın eğitim sisteminde yaşattığı çöküş, hukuk sisteminde yaşattığı boşluklar ve cezasızlık hali caydırıcı olmaktan ve sorunu çözmekten çok uzaktır. Bugün Türkiye’de kadına yönelik artan şiddetin arkasında iktidarın zihniyeti, kadınların iş ve özel hayatında yaşadığı baskılar, kadın sesi ve kahkahasından bile rahatsız olanlar vardır.”