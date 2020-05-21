Koronavirüsün vücudunda yarattığı tahribatı paylaştı: 6 haftada 22 kilo verdi!
ABD'de yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 43 yaşındaki sağlık çalışanı Mike Schult, haftalar içinde vücudunda yaşadığı değişimi, paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi. Hastalık öncesi 86 kilo olan Schult, tedavinin ardından 22 kilo vererek 64 kiloya kadar düştü.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında can kayıpları yaşanmaya devam ederken, hastalığı yenenler de yaşadıkları süreçleri paylaşıyor. Onlardan biri de ABD’nin San Francisco kentinde yaşayan 43 yaşındaki Mike Schultz.
Bir hastanede hemşire olarak görev yapan Schultz, salgın başladıktan sonra Covid-19’a yakalandı.
Belirtileri başta hafif seyreden Schultz, ciğerleri su toplayıp nefes alamamaya başlayınca yoğun bakıma kaldırıldı.
22 KİLO VERDİ
6 hafta boyunca tedavi gören ve solunum cihazına bağlanan Schultz, sağlığına kavuşsa da vücudunun bu süreçte uğradığı tahribatı sosyal medya hesabından paylaştı. Hastalık öncesi 86 kilo olan Schultz, tedavinin ardından 22 kilo vererek 64 kiloya kadar düştü.
Schultz, “Cep telefonumu bile tutamıyordum, çok ağır geliyordu. Ellerim titrediği için hiçbir şey yazamıyordum. Bunun ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini göstermek istedim” dedi.
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