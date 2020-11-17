Koronavirüsün yeni mutasyonuna rastlanıldı!

17 Kasım 2020 Salı, 22:44

Popova Covid-19 ile ilgili bir sempozyumda, “S proteininde gördüğümüz belirli değişiklikleri ve Sibirya bölgesindeki 9 saf numunede tespit edilen diğer verileri karşılaştırdığımızda elde ettiğimiz sonuç, bölgenin belirli mutasyonlarla kendi (koronavirüs) varyantını oluşturduğunu varsaymamıza izin veriyor" dedi.

Yeni koronavirüsteki genetik değişikliklerin incelenmesinin Vektör Merkezi’nin ilk günlerinden beri yürüttüğü önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Popova, bugüne kadar yeni koronavirüsün 1215 numunesinin tam genom sıralamasının tespit edildiğini, bazılarının uluslararası veri tabanlarında yer aldığı bilgisini verdi.

"MUTASYONLU KORONAVİRÜS TÜRÜNÜN KÖKENİ BATI AVRUPA’YA DAYANIYOR"

Rospotrebnadzor Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Bugün, yabancı ülkelerden ve Rusya'dan gelen koronavirüs genomlarının analizi, ilkbaharda Batı Avrupa'dan büyük ölçüde g varyantı olarak adlandırılan yeni bir mutasyonunun türünü aldığımızı gösteriyor. Virüs Rusya’ya birçok Avrupa ülkesinden geçmiş, Çin’den gelen mutasyona uğramış herhangi bir virüs tespit edilmedi."

"ÇIKIŞ NOKTASI ÇİN OLABİLECEK VİRÜS TÜRÜ ŞU AN RUSYA’DA YAYILIMDA DEĞİL"

Popova’ya göre bu senenin başlarında Çin'den gelmiş olabilecek genom dizilimleri değişmiş virüslerin, şu anda Rusya'da yayılımda olmadığı anlamına geliyor. Rospotrebnadzor Başkanı ayrıca, Rusya’da bugün g varyantı dışında Avrupa'dan gelmiş yeni koronavirüs mutasyonuna rastlanılmadığını söyledi.

(Sputnik)