Koruyormuş gibi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, bir yandan yabankeçisi ile çengel boynuzlu dağkeçisi türlerinin koruma altında olduklarını belirtirken diğer yandan “av turizminin” hariç tutulduğunu kaydetmesi büyük çelişki yarattı.

‘AYKIRI DURUM YOK’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in soru önergesine yanıt verdi. Pakdemirli, Tunceli’de ihalesi iptal edilen 15 yabankeçisi ve 2 çengel boynuzlu dağkeçisinin nesli tükenmekte olan türlerden olmadığını, Kara Avcılığı Yasası ve av turizmi kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile İhale Yasası çerçevesinde işlem oluşturulduğunu bildirdi.

Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’nde belirtilen koruma altındaki türler arasında çengel boynuzlu dağkeçisinin yer aldığına işaret eden Pakdemirli, buna karşın sözleşmeye göre dağkeçisini de içeren türlerin belli sürelerde ve koşullarda avına izin verilebileceğini kaydetti.

Pakdemirli, sözleşmeye aykırı bir durum olmadığını belirtirken, 2015 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan koruma altına alınan yaban hayvanları listesi ile yabankeçisi ve çengel boynuzlu dağkeçisi türlerinin “av turizmi hariç” tutularak koruma altında olduklarını bildirdi.