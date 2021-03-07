KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek
KOSGEB tarafından geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığında sağlanan destekler, belirlenen şartlar doğrultusunda teminat alınmadan da kullanılabilecek.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, KOSGEB'in destek programları kapsamında daha önce işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağladığı desteklerin, icra komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda artık teminat alınmadan da verilebileceği duyuruldu.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Yakalandığı hastalığı açıkladı
- Bakan Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı
- Metropoll'ün anketinde çarpıcı İYİ Parti - CHP detayı
- Okul yöneticisi ve öğretmene 'türban' soruşturması
- Ekranda skandal an! Duyanlar kulaklarına inanamadı
- 'Otoyol' yurttaşa icra yağdırıyor!
- İngiltere'de 'uçan gemi'... Bilimsel olarak açıklandı
- Köpeğin kulaklarını kesen kişiye para cezası
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması