KOSGEB'in geri ödemeli destekleri teminatsız da verilebilecek

07 Mart 2021 Pazar, 09:58

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOSGEB'in destek programları kapsamında daha önce işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağladığı desteklerin, icra komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda artık teminat alınmadan da verilebileceği duyuruldu.