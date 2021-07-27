Hindistan'da kot pantolon giydiği gerekçe edilerek şiddete maruz bırakıldı
Hindistan'da kot pantolon giydiğini gerekçe gösteren ailesi tarafından şiddete maruz bırakılan kız çocuğu ölü bulundu.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kot pantolon giydiği gerekçesiyle ailesi tarafından şiddete uğrayan 17 yaşındaki genç kız, ölü bulundu.
BBC'nin haberine göre, geçen hafta, kot pantolon giymesine karşı çıkan aile üyeleri tarafından sopalarla şiddete maruz bırakılan Neha Paswan, bir köprüde asılmış olarak bulundu.
Paswan'ın annesi Shakuntala Devi, kızının dedesi ve amcaları tarafından şiddete uğradığını ve durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye götürdüklerini söyledi.
Aile üyelerinin kendisinin hastanede kızına refakat etmesine izin vermediğini aktaran anne, olaydan bir gün sonra kızının asılmış haldeki cansız bedenini bir köprüde bulduklarını kaydetti.
Polis, dede dahil olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Hindistan'ın bazı bölgelerinde kadınların kıyafetleri, gittikleri yerler gibi yaşam tarzlarına müdahaleler sıklıkla görülürken, buna bağlı ölümle sonuçlanan çok sayıda şiddet suçu da meydana gelmektedir.
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