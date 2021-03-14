Köylüler maden ocağına karşı ayaklandı

14 Mart 2021 Pazar, 10:53

Geçen günlerde özel bir şirket tarafından Tire’nin akciğerleri niteliğindeki Kartal Dağı’nda maden ocağı tesisi kurulması için ÇED süreci başlatılmışttı. Haber Tire başta olmak üzere bölgede tepkiyle karşılanmıştı. Bitki çeşitliliği, doğal güzellikleri ve sayılamayacak birçok yönüyle Karadeniz ormanlarını aratmayan Kartal Dağı için kurulan platform ilk toplantısını bugün Kartal Dağı eteklerindeki Küçükkale Köyü’nde yaptı.

CHP Tire İlçe Başkanlığı, Tire Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları, CHP Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda bölge halkının katıldığı toplantıda Kartal Dağı’nda yapılması planlanan madencilik faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Bölgede yaşayan yurttaşlar, Kartal Dağı’nda doğaya zarar verecek hiçbir faaliyeti izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

ŞENOYAR: ‘KÖYLÜMÜZÜN YANINDAYIZ’

Toplantıda ilk konuşmayı CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar yaptı. Köy halkının yanında olduklarını söyleyen Şenoyar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün siyaset yapmak için burada değiliz.Ancak bundan bir kaç ay önce bu dağa çift şeritli yol açıldığını ve bir çok ağacın katledildiğini gören köylüler, ağaç katliamına ve bu bölgede dolamid madeni adı altında maden arama ve çıkartma sahası olacağını duyarak isyan etmişlerdi.Bu Direniş sonrasında AKP İlçe Başkanı, yanına bir orman işçisini alıp birlikte bu bölgeye gelip böyle bir Maden çıkartmanın söz konusu olmadığını, bu yolun sadece yangın söndürme kullanılan arazöz geçmesi için yapıldığını belirtmiş, hatta muhtarlara ve köylüye karşı bir açıklama yapmıştı.

Ancak daha sonradan edindiğimiz belgelerle AKP ilçe başkanı ve yanındaki Orman işçisinin köylüye yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığı tam tersi bu bölgede 99.46 hektar ruhsat, 25.7 hektarda ÇED alanı olduğunu gördük.

Zaten yapılan yol bir değil en az beş arazözün geçeceği genişlikte olduğunu da belirtmek isterim.

Hatta bir ara uzun zamandır yapımı yılan hikayesine dönen Belevi-Tire ulaşım yolunun bu istikamete kaydığını bile düşündük."

Sözlerine devam eden Şenoyar şunları belirtti:

"Keşke bugün Tire'deki tüm siyasiler ve seçilmişler olarak burada olabilseydik ve bu yanlış karara hep birlikte dur diyebilseydik. Bakınız biz bugün muhteşem bir şekilde dağlarımızı süsleyen bitki örtümüzü, ağaçlarımızı, yeraltı sularımızı, Köylümüzün alın teri ile kazandığı ve kazanacağı helal lokmayı korumak için köylülerimizin yanındayız. Burada Tire’nin oksijen deposu olan ormanlık bir alandan bahsediyoruz. Bir doğa güzelliklerinden bahsediyoruz, ekmekten, aştan, hayattan bahsediyoruz, Bal arısından, börtüden, böcekten, nefesten bahsediyoruz. Köylünün güzelliği, kentlinin heyecanından bahsediyoruz, İnsanlıktan, hayattan bahsediyoruz.

Maalesef Tire’de bu bölge haricinde ormanlık başka bir arazimiz kalmadı. Bu bölgenin özellikleri saymakla bitmez. Bu bölgede 15 çeşit endemik bitki yetişiyor. Sadece bu bitkilere bile verilecek olan zarar kabul edilemez. Doğal yaşamın besin zincirinin kırılmasına, ekolojik dengenin bozulmasına, köylümüzün ürettiği ürünlerde ciddi tahribat yaparak üretilememesine ve köylüyü aç bırakacak, böyle güzel bir coğrafyanın yok olmasını sağlayacak, buradaki talanın bir an önce durdurulmasını, bölge halkının müsaadesi olmadan böyle bir faaliyetin yapılmamasını talep ediyoruz. Bu hayatı korumayı talep ediyoruz."