KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

14 Ocak 2021 Perşembe, 11:02

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır." ifadelerini kullandı