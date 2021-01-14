KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 30 Aralık 2020 - 07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır." ifadelerini kullandı
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