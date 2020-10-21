Kraliçe Elizabeth yatılı temizlik personeli arıyor: Maaşı 200 bin lira olacak
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yatılı kalabilecek bir temizlikçi aranıyor. Maaş ise 19 bin pound yani yaklaşık 200 bin lira olarak belirlendi.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, yatılı kalabilecek bir temizlik personeli aradığını duyurdu.
Windsor Kalesi’nde kalacak olan yeni temizlikçinin başlangıç maaşı 19.140 pound (Yaklaşık 200 bin lira) olarak açıklandı.
Personelin iş başvuruları Kraliyet Ailesi'nin internet sitesinden alınmaya başladı.
Kraliçe, corona virüs salgını başlayınca, yılın geri kalanında Buckingham Sarayı ve Windsor Kalesi'nde gerçekleştireceği tüm önemli etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.
Geçtiğimiz nisan ayında 94. yaşını kutlayan Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlamaları da virüs gölgesinde gerçekleşmiş ve 1895'ten beri ilk kez Kraliçe'nin doğum günü kutlaması Buckingham Sarayı'nda değil Windsor Kalesi'nde yapılmıştı. Karantinadaki Kraliçe'nin ayağına götürülen resmi geçit küçük çaplı oluşuyla da tarihe geçmişti.
Kaynak: NTV
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