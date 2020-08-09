Kredi çekecekler dikkat! İşte bankaların özel faiz oranları

09 Ağustos 2020 Pazar, 17:17

Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) tarafından devreye alınan Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faizi paketi sonrası vatandaşın konuyla ilgili araştırmaları arttı. Kamu bankalarının hamlesi ile hem konut hem de otomobilde rekor seviyede kredi kullanılarak satışlarda adeta patlama yaşandı.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.18

Taşıt kredisi: 1.15

Sarıpanjur konut kredisi kampanyası: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

Tüm sektörleri ağır şekilde etkileyen salgın süreci ikinci el otomotiv sektörünü de oldukça etkilemişti. Önlemlerin alınmasıyla Haziran ayındaki normalleşmeyle beraber sıfır ve 2. el araç piyasası hareketlenmiş ve satışlar artışa geçmişti.

Temmuz ayında ise bu normalleşmeye döviz kurlarındaki artış ve bayram öncesi araçlara talep etki etti. Bu etki internet siteleri üzerinde ikinci el araçlarda ilan fiyatlarının artmasına neden oldu.

Fiyatların yükselmesi 2. el otomobillerde daha yüksek kilometre aralığındaki araçların tercih edilmesine yol açtı.

Kaynak: Yeniçağ