Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye ilgili son değerlendirme
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ilgili son değerlendirmesinde son dönemde atılan politika adımlarının pozitif olduğunu ancak rezervleri artırmanın zaman alacağını belirtti.
Fitch, Türkiye’de politika kredibilitesini artırmak için son dönemde pozitif adımlar atıldığını ancak bu sürecin ve rezervlerin artırılmasının zaman alacağını belirtti. Kuruluş, dış finansman koşullarının hala zayıf olduğu uyarısını yaptı.
Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow imzalı raporda, Türkiye’nin kredi not görünümünü negatife düşürdüğü Ağustos 2020’den bu yana daha ortodoks adımlarla sıkılaştırmanın dozunun arttığına ve yeni ekonomi yönetiminin kalıcı dezenflasyon vurgusu yaptığına işaret edildi.
Raporda bu politika değişikliğinin Türk Lirası'ndaki zayıflık, Döviz swapları hariç net rezervlerin 2020’de yaklaşık 70 milyar dolar azalmasıyla oluşan döviz baskısı, daha yüksek bir döviz mevduat oranı, cari açıkta büyüme ve yüksek enflasyonla ezildiği belirtildi.
Raporda şu değerlendirmeler yer aldı: TCMB’nin sınırlı bağımsızlığı var ve hükümetin büyüme, enflasyon ve ödemeler dengesinde mevcut hedefleri kredibiliteye sahip olmaktan uzak. Politika yapıcıların ekonomik büyümeyi desteklerken, iç ve dış dengesizlikleri nasıl azaltacakları belirsiz. Fitch Türkiye’nin dış finansman koşullarında dengelenme öngörse de döviz rezervlerinde yakın vadede keskin bir artış beklemiyor.
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