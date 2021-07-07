Kremlin’den siber saldırı açıklaması

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:44

Kremlin, ABD'deki Cumhuriyetçi Ulusal Komite'yi (RNC) hedef alan siber saldırıyla Rusya devletinin bir alakasının olmadığını açıkladı.

RNC dün yaptığı açıklamada, Microsoft'un incelemesine göre Synnex Corp adlı üçüncü taraf tedarikçiye yapılan siber saldırı sonucunda RNC'nin herhangi bir verisinin çalınmadığını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, siber suç konusu ve Rusya ile ilişkili suç çetelerinin bazen süreçte yer aldığı suçlamaları ile ilgili olarak Moskova ve Washington arasında "belli temasların" olduğunu belirtti.