Kremlin’den siber saldırı açıklaması

Kremlin ABD'deki Cumhuriyetçi Ulusal Komite'ye yapılan siber saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:44
Kremlin’den siber saldırı açıklaması
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Kremlin, ABD'deki Cumhuriyetçi Ulusal Komite'yi (RNC) hedef alan siber saldırıyla Rusya devletinin bir alakasının olmadığını açıkladı.

RNC dün yaptığı açıklamada, Microsoft'un incelemesine göre Synnex Corp adlı üçüncü taraf tedarikçiye yapılan siber saldırı sonucunda RNC'nin herhangi bir verisinin çalınmadığını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, siber suç konusu ve Rusya ile ilişkili suç çetelerinin bazen süreçte yer aldığı suçlamaları ile ilgili olarak Moskova ve Washington arasında "belli temasların" olduğunu belirtti.


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