Kripto para tartışmasında kan aktı
Bursa’da turizm acentası işleten iki ortağın arasında çıkan kripto para tartışmasında kan aktı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 2. İçli sokakta meydana geldi. İddiaya göre turizm acentası işleten ve kripto parası bulunan H.A., iş ortağı S.S. yüzünden 20 bin dolar zarar ettiğini iddia ederek S.S.’den zararını karşılamasını istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. SS.’yi tehdit ettiği iddia edilen H.A. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki bir arkadaşının marketine giden H.A. marketin önünde oturduğu sırada marketten çıkan silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarından cinayetin ardından marketten bir kişinin kaçtığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şüpheli şahsın kaçtığı plakası tespit edilen otomobili Kestel İlçesi’nde yakaladı. Süpheli şahsın cinayette kullandığı suç aleti tabancada polis ekipleri tarafından ele geçirildi.
İsminin A.K.K.(22) olduğu öğrenilen silahlı saldırgan ile kaçtığı aracı kullanan A.S.(21) gözaltına alındı. A.K.K'nin polise verdiği ilk ifadesinde H.A.'ya 20 bin dolarlık kripto para hesabı açan S.S.'nin 20 bin doları kaybetmesi üzerine H.A.'nın zararını karşılaması için S.S.'yi tehdit ettiği, sonrasında S.S.'nin kendisine tabanca ve fişek vererek cinayete azmettirdiğini söylediği öğrenildi.
Beyrut'a kaçarken yakalandı
Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen S.S.'nin ise yurt dışına kaçacağı ihbarını alan Bursa polisi otobüsle önce Sabiha Gökçen Havaalanı'na oradan Ankara Esenboğa Havaalanı'na geçen S.S.'yi 00:40'ta Lübnan'ın Beyrut şehrine uçakla kaçmaya hazırlanırken havalanında yakaladı. Bursa'ya getirilen S.S. sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hayatını kaybeden H.A.’nın cenazesi, Bursa Adli Tıp Morgu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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