Kritik maçta kazanan çıkmadı! Kayserispor 2-2 Gençlerbirliği
Süper Lig'in 36. haftasında yüksek tempoda geçen mücadelede Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Süper Lig'in 36. haftasında düşme hattındaki kritik maçta Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.
Kayserispor'un gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ve 80. dakikada İlhan Parlak atarken, Gençlerbirliği'nin sayılarını 46. dakikada Piris ile 50. dakikada Stancu kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. beraberliğini alan ve son 7 maçtır kazanamayan Kayserispor 35 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise kazanamadığı son 4 maçta 2 puan aldı ve 32 puanla 19. sırada kaldı.
Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacakken, Gençlerbirliği evinde Rizespor'u konuk edecek.
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