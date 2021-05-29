Küllerinden doğan bir takım: Kocaelispor

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 07:59

Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan Kocaelispor'un başarısı göz kamaştırdı.

Kocaelispor sahadan 4-0 galip ayrılarak 11 yıl sonra 1. Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Süper Lig'de önemli başarılara imza atan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında da temsil eden Kocaelispor, 2010'lu yıllarda BAL Ligi'ne kadar düşmüştü.

SAKARYASPOR YİNE SON MAÇTA YIKILDI

Bir kez daha TFF 1. Lig'in eşiğinden dönen Sakaryaspor cephesinde ise büyük hüzün yaşandı. Yeşil-siyahlılar 2019 yılında da 2. Lig play-off finalini oynamış ve Fatih Karagümrük'e kaybetmişti.