Kuntz, Alman Federasyonu'ndan 'Türkiye' izni isteyecek

15 Eylül 2021 Çarşamba, 07:25

İstanbul’a gelen 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Hamit Altıntop ile son bir görüşme gerçekleştirdi ve ön kabul kararını verdi. TFF Yönetim Kurulu toplantısında da onaylanması halinde resmi sözleşmeye imza atacak. Kuntz, İstanbul Havalimanı'ndan Frankfurt'a döndü ve Alman Futbol Federasyonu ile prosedürleri konuşup izin isteyecek..

Öte yandan, tecrübeli çalıştırıcının yardımcılarından birinin de Türk olacağı öğrenildi.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

30 Ekim 1962 doğumlu, Stefan Kuntz en son Avrupa şampiyonu olan Almanya 21 yaş altı milli futbol takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Kuntz, futbola 8 yaşında Borussia Neunkirchen takımında orta saha oynayarak başladı. Forvete alındıktan sonra kendini gösteren Kuntz, 1983'te Bundesliga takımlarından VfL Bochum'a transfer oldu. 1983-84 sezonunda yeni takımıyla ilk 4 hafta, 4 gol kaydetti. Toplamda 32 maçta 8 gol attı.

1984-85 sezonunda Kuntz 34 maçın 34'ünde de forma giydi. Ligde 11 gol kaydetti. 1985-86 sezonunda da Bochum ligde başarılı olmasa da Kuntz, 34 maçın hepsinde yine oynadı ve 22 topu ağlara yollamayı başardı. Bu performansı ile Bochum'un tarihinde çıkardığı ilk gol kralı oldu.





Kuntz, 1986'da Bayer Uerdingen'e transfer oldu. Kuntz, ilk sezonunda Bochum'daki performansını tekrarlayamadı ve 29 maçta 6 gol atabildi. 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında 13 gol attı.

1989'de Kuntz, Kaiserslautern'e transfer olarak uzun yıllar sürecek bir dönemi başlattı. Kaiserslautern, Almanya Kupası finalinde Werder Bremen'i 3-2 yenerek Almanya Kupası'nı kazandı. Kuntz da ilk defa kupa kaldırma sevinci yaşadı.

1990-91 sezonuna da Kuntz 27 karşılaşmada 11 gol atarken, Kaiserslautern Bundesliga şampiyonluğuna ulaştı. Bu Kuntz'un kariyerindeki tek şampiyonluk olurken Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.

1991-92 sezonunda da 11 gol atan Kuntz'lu Kaiserslautern ligi 5. bitirdi. Sırasıyla 1992-93'te 26 maçta 6 gol 1993-94'te 26 maçta 18 gol attı. Sezon sonunda Kuntz, Eintracht Frankfurt takımından Anthony Yeboah ile gol krallığını paylaştı. 1994-95 sezonunda da 28 maçta 14 gol kaydetti.

KUNTZ'UN BEŞİKTAŞ GÜNLERİ

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'a transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı. Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile Beşiktaş, ilk maçını 3-0 kaybetmişti. Rövanş maçında 8. dakikada Kuntz, takımını 1-0 öne geçirse de daha sonra Rosenborg skoru 1-1 yaptı. Kuntz, 85. dakikada attığı penaltı ile Beşiktaş'ı oyunda tutsa da, Beşiktaş maçı 3-1 kazanmasına rağmen elendi. Kuntz, Beşiktaş'ta biri penaltıdan 9 gol attı.

Kuntz, 1996'da Bundesliga'ya geri dönerek Arminia Bielefeld takımı forması giydi. 33 maçta 14 gol attı. Sonraki sezon 32 maçta 11 gol atıp takımın en golcüsü olsa da Bielefeld Bundesliga sonucusu olarak küme düştü.

1998-99'da Kuntz, eski takımlarından Bochum'a geri döndü. Ancak Bochum da ligde 17. olarak küme düştü. Kuntz 20 maçta 6 gol attı. 29 Mayıs 1999'da ligin son haftasında oynanan Hansa Rostock maçında hem seyiricisinin önüne hem de Bundesliga'ya son kez çıktı. 58. dakikada oyuna giren Kuntz, 70. dakikada kafayla attığı golle maçı 1-1 yaparak, son Bundesliga golünü de atmış oldu ancak maçı 3-2 kaybettiler.1983 ve 1999 yılları arasında oynadığı Bundesliga'da toplam 449 maçta attığı 179 golle bu ligde en çok gol atan 6. futbolcu oldu.

Kuntz, 18 Aralık 1993'te ABD ile deplasmanda oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Almanya forması giydi. İlk golünü de aynı maçta 79. dakikada attı. Kuntz, Almanya forması altında 6 kez topu ağlara yollamayı başardı.

Almanya'nın 11 Kasım 1997'de Arnavutluk'u 4-3 yendiği Dünya Kupası eleme maçında ilk 11'de başlayıp 72. dakikada oyundan çıktı. Bu maç Kuntz'un son milli maçı oldu. Kuntz milli takımda 25 maç forma giydi, bunların 14'ünde oyuna yedek kulübesinden dahil oldu. Kuntz'un oynadığı 25 maçta Almanya hiç yenilmedi ve 21 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Euro 1996 elemelerinde 5 maçta forma giyen Stefan Kuntz, Beşiktaş forması giyerken, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Yarı finalde normal süresi 1-1 biten maçta takımının tek golünü attı. Rakibini penaltılarla eleyen Almanya, finalde Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek kupayı kazandı.

1999'da futbolu bırakan Kuntz, 15 Kasım 1999'da ilk takımı Borussia Neunkirchen'in başına geldi. 2000'de Karlsruher'e gitti. Takımını lig şampiyonu yaparak 2. Bundesliga'ya geri dönmesini sağladı.

2000-2001 sezonunda ise işler çok parlak gitmedi Karlsruher, son hafta aldığı galibiyetle düşmekten kurtuldu. Yönetim, Kuntz'la devam etme kararı alsa da takım 6 haftada sadece 2 beraberlik alıp, lig sonuna demir atınca Kuntz ile yollar ayrıldı. Aynı sezonun 27. haftası öncesi Kuntz, 2. Bundesliga'da oynayan ve 17. sırada bulunan Waldhof Mannheim takımının başına getirildi. 8 maçta sadece 1 galibiyet 2 beraberlik alabilen ekip, sezon sonunda lig sonuncusu olarak küme düştü.

Kuntz 2003-04 sezonunda yine 2. Bundesliga ekiplerinden Ahlen ile anlaştı. Ancak 12 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takım lig sonunculuğundan kurtulamayınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyerine son veren Kuntz 2005-2006'da Koblenz'de sportif direktör olarak çalışmaya başladı. Takım lig ikincisi olup, elemelerde başarılı olarak 2. Bundesliga'ya çıkma başarısını gösterdi. Kuntz, 2006'da eski takımı Bochum'a da aynı görev ile geldi. 2008'e dek bu görevini sürdürdü.

KULÜP BAŞKANLIĞI YAPTI

8 Nisan 2008'de Kuntz, daha da farklı bir yetki üstlenmeye karar verdi ve Kaiserslautern'in başkanı oldu. 2009-10 sezonu sonunda 2. Bundesliga birincisi olarak Bundesliga'ya geri dönme hakkını kazandı.

Ağustos 2016'da uzun bir süre boyunca Almanya 21 yaş altı millî futbol takımını yöneten Horst Hrubesch'in yerine milli takımın başına getirildi. 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde Almanya, İspanya'yı 1-0 yendi. Böylece Kuntz, Almanya U-21'e tarihindeki ikinci Almanya şampiyonluğunu yaşattı.

BU YIL YİNE ŞAMPİYON OLDU

Almanya U-21, bu yıl Slovenya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaştı. Yenilgi yüzü görmeyen Kuntz yönetimindeki Almanya U-21 takımı finalde Portekiz'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kuntz böylece Almanya U-21 ile ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.