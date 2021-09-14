Stefan Kuntz, İstanbul'dan ayrıldı

14 Eylül 2021 Salı, 15:18

Milli takım, teknik adam arıyor.

Şenol Güneş'in yerine adı geçen Alman U 21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF yönetici Hamit Altıntop'la görüştükten sonra ülkesine döndü.



Kuntz'un Türkiye'nin teklifini kabul ettiği, ancak son kararın TFF yönetimi tarafından verileceği öğrenildi. Günü İstanbul'da geçiren 58 yaşındaki Stefan Kuntz'un Beşiktaş'tan eski takım arkadaşlarıyla da görüştüğü öğrenildi.