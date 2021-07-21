Kupa 3'te gollü gece
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 4 maç yapıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları başladı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 4 maç yapıldı.
Rövanşlarının 27 ve 29 Temmuz'da oynanacağı günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Domzale (Slovenya) - Honka (Finlandiya): 1-1
Kauno Zalgiris (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-5
Priştine (Kosova) - Connah's Quay Nomads (Galler): 4-1
Folgore (San Marino) - Hibernians (Malta): 1-3
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