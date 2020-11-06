Kupada Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

06 Kasım 2020 Cuma, 16:51

52 takımın tur bileti arayacağı ve tek maç üzerinden oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. Karşılaşma Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur kuraları çekildi. 52 takımın katıldığı turda geçen sezon Süper Lig’i ilk 6’da tamamlayan takımlar Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor ve Galatasaray yer almıyor.

Eşleşmeler 24, 25 ve 26 Kasım’da oynanacak.

Maçların seri başı takımların oynanacağı eşleşmeler şöyle;

Adana Demirspor – Afjet Afyonspor

Erzurumspor – Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor – Uşakspor

İstanbulspor – Tarsus İdman Yurdu

Göztepe – Kırklarelispor

Bandırmaspor – Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK – Serik Belediyespor

Ankaraspor – Muğlaspor

Tuzlaspor – Sultanbeyli

Konyaspor – Manisa FK

Kasımpaşa – 24Erzincanspor

Altınordu – Çorum

Adanaspor – Sakaryaspor

Beypiliç Boluspor – Kahramanmaraşspor

Ankara Keçiörengücü – Kocaelispor

Yukatel Denizlispor – Turgutluspor

Atakaş Hatayspor – Karacabey

Giresunspor – Niğde Anadolu

Bursaspor – Karatay Termal 1922 Konyaspor

Fenerbahçe – Sivas Belediyespor

Antalyaspor – Pendikspor

Eskişehirspor – Kastamonuspor

Gençlerbirliği – Kırşehirspor

Yeni Malatyaspor -Etimesgut

Kayserispor – Hekimoğlu Trabzon

Fatih Karagümrük – Esenler Erokspor