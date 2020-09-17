Kuran kursu hocasında virüs: Öğrenciler karantinada

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir Kuran kursu hocasının Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2020 Perşembe, 10:43
Kuran kursu hocasında virüs: Öğrenciler karantinada
Abone Ol google-news

Menteşe İlçesi Camikebir Mahallesinde, ilçe müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Kuran Kursunda geçici öğretici olarak görev yapan bir cami imamının koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan imam hastaneye kaldırılırken, kuran kursu karantinaya alındı.

Kuran kursuna gönderilen 40 çocuğun da aileleriyle birlikte karantinaya alındığı belirtiliyor.



Video Haberler