Kuran kursunda çocuğa şiddete soruşturma

26 Eylül 2020 Cumartesi, 07:48

Elbistan Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda yaşanan olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla çekildi. Görüntülerde bir kişi, çocuğun eline bir cisimle vuruyor. Çocuk ağlarken, vuran kişi odada bulunan bir kişiyle dışarı çıkıyor. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç paylaştı. Öztunç'un görüntüleri paylaşmasının ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı.



KAYMAKAMLIK: 10-15 YAŞINDAKİ İKİ ÖĞRENCİYE AİT



Görüntülerle ilgili Elbistan Kaymakamlığı da bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



ERBAŞ, İL MÜFTÜSÜ'NÜ ARADI



Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'i aradı. Erbaş'ın Sürgeç'den bilgi aldığı ve görüntülerin detaylıca incelenmesi talimatı verdiği öğrenildi.

ELBİSTAN KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İlçedeki bir Kur'an kursuna ait bir odada meydana gelen şiddet olayına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, Elbistan Kaymakamlığı açıklama yaptı.

"Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur'an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."