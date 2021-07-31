'Küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar 83 milyon kişi ölebilir'
Bilim dergisi Nature, salınan karbonun sebep olduğu can kayıpları üzerine dünyada yapılan ilk çalışmayı yayımladı. Karbon seviyesi nedeniyle 2100 yılına kadar sıcaklıkların 4,1 santigrat derece artacağı aktarılan çalışmada, yüzyılın sonuna kadar 83 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi.
ABD’de yapılan küresel ısınma merkezli yeni bir araştırmada,
artan hava sıcaklıklarının insanların yaşamı üzerindeki etkileri incelendi.
Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, Sanayi Devrimi’nden
bu yana hava sıcaklıklarının 1 santigrat derece arttığı, karbon emisyonlarının
bu seviyede devam etmesi durumunda ise yüzyılın sonunda sıcaklığın 4,1
santigrat derece artacağı aktarıldı.
NTV’de yer alan habere göre, 2020'yi temel alarak yapılan
çalışmada, çevreye 4 bin 434 metrik ton karbondioksit eklenmesinin küresel
olarak bir can kaybına yol açtığı belirtildi.
Çalışmayı gerçekleştiren Columbia Üniversitesi Dünya
Enstitüsü'nden araştırmacı yazar Daniel Bressler, sıcaklıkların 4,1 santigrat
derece olması durumunda 2100 yılına kadar 83 milyon kişinin küresel ısınma
nedeniyle hayatını kaybedebileceğini belirtti.
KARBON AYAK İZİ 1 KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR
Salınan karbonun sebep olduğu can kayıpları üzerine yapılan
ilk çalışma olan araştırmada her 3,5 ABD vatandaşının yaşamları boyunca ortaya
çıkardığı karbon emisyonlarının, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu
belirtildi.
‘FELAKETLER’ DAHİL DEĞİL
Yapılan araştırmada bu rakamın "yükselen denizler,
süper fırtınalar, mahsul kıtlığı veya atmosferik ısınmadan etkilenen değişen
hastalıklardan ölebilecek insan sayısını” içermediğinin altı çizildi.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli de geçtiğimiz aylarda yayımladığı raporunda gezegenin 2040 yılına kadar 1,5 santigrat derece ısınmasının beklendiğini aktarmıştı.
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