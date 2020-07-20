Kurultay öncesi Başkan Gümrükçü'den "kenetlenme" çağrısı
25-26 Temmuz’da Ankara’da yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi partinin İzmir kurultay delegeleri Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP’li belediyelerinin başarısına dikkat çekerek birlik çağrısında bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi İzmir kurultay delegeleri, Ankara’da yapılacak büyük kurultay öncesi bugün Tarihi Havagazı Fabrikası’nda bir araya geldi. Delege listesinde yer alan ilçe belediye başkanları da toplantıya katılırken, belediye başkanları arasında konuşma yapan tek isim Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü oldu.
CHP'li belediye başkanlarının bu süreçlerde oldukça başarılı işler çıkardığını dile getiren Gümrükçü, partililere "kenetlenme" çağrısında bulundu.
Gümrükçü, "Belediye başkanlarımız başarılı işlere imza atıyor. Bu nedenle baskı ve saldırı var. En çok da Büyükşehir Belediye Başkanımızın üzerine geliniyor. Erken seçim ihtimali var, dikkatli olmamız lazım. İlçe örgütleri ve belediye başkanları sahaya inip vatandaşla buluşmalı. Parti içinde bir kavganın tarafı olmamalıyız. Kol kola girmeliyiz, kenetlenmeliyiz” ifadelerini kullandı.
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