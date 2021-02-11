Kuşadası Belediyesi'nden müzik emekçilerine detsek

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:32

Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan etkinlikleri online olarak sürdürüyor. Kentte canlı müzik yapan ve çeşitli mekanlarda sahne alan 33 yerel sanatçı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuşadası Belediyesi resmi sosyal medya üzerinden konser verecek.

İLK KONSER, SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE

Sunuculuğunu kentin sevilen simalarından Özgür Özmavi’nin yapacağı konserde müzisyenlere Kuşadası Kent Orkestrası üyeleri eşlik edecek. Konser, saat 20.30’da Kuşadası Belediyesi’nin Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarından izlenebilecek.