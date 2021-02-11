Kuşadası Belediyesi'nden müzik emekçilerine detsek

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek durumunda kalan sanatçılara destek olmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. Proje kapsamında kentin sanatçıları bir araya gelerek verecekleri 14 Şubat Sevgililer Günü konserleri, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlayacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 10:32
Kuşadası Belediyesi'nden müzik emekçilerine detsek
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Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan etkinlikleri  online olarak sürdürüyor. Kentte canlı müzik yapan ve çeşitli mekanlarda sahne alan 33 yerel sanatçı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuşadası Belediyesi resmi sosyal medya üzerinden konser verecek. 

İLK KONSER, SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE

Sunuculuğunu kentin sevilen simalarından Özgür Özmavi’nin yapacağı konserde müzisyenlere Kuşadası Kent Orkestrası üyeleri eşlik edecek. Konser, saat 20.30’da Kuşadası Belediyesi’nin Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarından izlenebilecek.


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