Kuşadası plajlarına AB standartlarında yeni düzenlemeler geliyor

23 Haziran 2020 Salı, 12:10

Kuşadası’nda bulunan 9 plajın işletmesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol doğrultusunda Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Belediye Başkanı Ömer Günel, içlerinde dünyaca ünlü Mavi Bayraklı Kadınlar Denizi Plajı’nın da yer aldığı 9 plajı dolaşarak yapılması gereken düzenlemelerin tespiti amacıyla incelemede bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Volkan Alkış, Özgün Limoncu ve Tibet Özer’in de eşlik ettiği inceleme gezisinde Başkan Ömer Günel, plajlar ile ilgili yapılması gerekenleri ilgili birim müdürlerine ileterek gerekli çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını istedi.

“DAHA GÜZEL BİR KUŞADASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kuşadası’nda ciddi işlere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, çalışmaların önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Kuşadası’nı Türk turizminin başkenti yapmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Bizim derdimiz, tasamız güzel kentimiz Kuşadası’nı daha ileriye taşımak. Kentimizin marka değerini arttırmak ve uluslararası alanda ününe ün katmak için çabalıyoruz. Pandemi sürecinde dahi gece gündüz demeden çalıştık. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile imzaladığımız protokol sayesinde ilçemizde bulunan 9 büyük plaj bizim işletmemize geçti. Bugün yetki alanımızdaki tüm plajları dolaşarak eksikliklerini yerinde gözlemledik. İhtiyaçları en kısa süre içerisinde gidereceğiz” dedi.