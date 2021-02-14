LeBron'a "sahte faul" soruşturması
LeBron James’in ribaunt mücadelesinde yere düşerek faul almaya çalıştığı, Kuzma’nın ise son çeyrekte hücum faul aldırmak için sportmenlik dışına çıkarak yanıltıcı bir şekilde faulü göstermeyi denediği iddia edildi.
Lig yönetimi Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James ve Kyle Kuzma’ya sportmenliğe aykırı şekilde faul almaya çalışmaktan uyarı gönderirken hareketlerin devam etmesi halinde maç cezası alabilecekleri belirtildi.
ESPN’de yer alan haberde, Lakers’ın önceki gün Memphis Grizzlies ile deplasmanda oynadığı maçta LeBron James ve Kyle Kuzma’nın ligin sportmenlik kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Lig yönetiminin gönderdiği uyarıda Memphis – Lakers maçının ikinci çeyreğinde LeBron James’in ribaunt mücadelesinde yere düşerek faul almaya çalıştığı, Kuzma’nın ise son çeyrekte hücum faul aldırmak için sportmenlik dışına çıkarak yanıltıcı bir şekilde faulü göstermeyi denediği ifade edildi. Lig yönetimi 2012/13 sezonunda devreye soktuğu yeni kurallar çerçevesinde maçlarda oyuncuların hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerine para ve maç cezası vermeye başlamıştı. İlk uyarılarda 5 bin dolar para cezası verilirken takip eden ihlallerde para cezası 30 bin dolara kadar yükselebiliyor. Lig kurallarına göre bir oyuncu bir sezonda altı kez hakemi aldatmaya yönelik harekete başvurursa maçlardan menediliyor. NBA’de bu sezon LeBron James ve Kyle Kuzma’ya ek olarak LaMelo Ball D.J. Augustin, Gary Trent Jr, Kristaps Porzingis ve Mason Jones da uyarı cezaları almıştı. Ligde aldatmaya yönelik hareketten maç cezası alan son oyuncu 2020 NBA Playoffları’nda Boston Celtics’den Marcus Smart’dı.
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