LaMarcus Aldridge'den emeklilik kararı
Brooklyn Nets forması giyen LaMarcus Aldridge NBA'den emekli olduğunu açıkladı.
Uzun yıllar Portland Trail Blazers ve San Antonio Spurs formaları giyen LaMarcus Aldridge emekliliğini duyurdu. Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kalbinde ritim bozukluğunu olduğunu söylerken bir veda mesajı yayınladı.
Aldridge'in paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Son maçımda düzensiz kalp ritmiyle oynadım. O gece kalp ritmim daha da kötüye gitti ve beni endişelendirdi. Ertesi sabah neler olduğunu takımla paylaştım ve kontrole gittik. Şu anda çok daha iyi olsam da o gece yaşadıklarım en korkunç şeylerden biriydi. Bu sebeple emekli olmak için zor bir karar verdim. 15 yıldır basketbolu birinci sıraya koyuyordum ancak şimdi ailemi ve sağlımı ilk sıraya koyma zamanı."
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