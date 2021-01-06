Larin Beşiktaş'ta tarihe geçti
Beşiktaşlı Larin attığı 4 golle rekorları parçaladı.
Beşiktaş'ın Rizespor'la oynadığı maçta Cyle Larin yıldızlaştı.
Beşiktaşlı futbolcu bir maçta 4 gol atarak, Siyap-Beyazlı forma ile 'dörtleme' yapan oyuncular arasına girdi. Son olarak Ali Gültiken 89-90 sezonunda Adana D. maçında 4 gol atmıştı. Larin 10 golle gol krallığında da öne geçti.
Öte yandan Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşılaşması ile birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.
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