Larin Beşiktaş'ta tarihe geçti

06 Ocak 2021 Çarşamba, 20:44

Beşiktaş'ın Rizespor'la oynadığı maçta Cyle Larin yıldızlaştı.

Beşiktaşlı futbolcu bir maçta 4 gol atarak, Siyap-Beyazlı forma ile 'dörtleme' yapan oyuncular arasına girdi. Son olarak Ali Gültiken 89-90 sezonunda Adana D. maçında 4 gol atmıştı. Larin 10 golle gol krallığında da öne geçti.

Öte yandan Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşılaşması ile birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.