Larin Beşiktaş'ta tarihe geçti

Beşiktaşlı Larin attığı 4 golle rekorları parçaladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2021 Çarşamba, 20:44
Larin Beşiktaş'ta tarihe geçti
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Beşiktaş'ın Rizespor'la oynadığı maçta Cyle Larin yıldızlaştı.

Beşiktaşlı futbolcu bir maçta 4 gol atarak, Siyap-Beyazlı forma ile 'dörtleme' yapan oyuncular arasına girdi. Son olarak Ali Gültiken 89-90 sezonunda Adana D. maçında 4 gol atmıştı. Larin 10 golle gol krallığında da öne geçti.

Öte yandan  Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşılaşması ile birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.


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