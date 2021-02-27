Le Monde gazetesi Akşener, Kaftancıoğlu ve Korur’u yazdı: Artık tek yıldız değil
Le Monde’da çıkan yazıda “Erdoğan’ın tek yıldız olduğu dönem bitti” denilerek Akşener, Kaftancıoğlu ve Fincancı’nın başarılarına dikkat çekildi. Yazıda, iktidar blokunun yanına çekmek istedikleri Akşener’in, “Başıma silah dayasalar da olmaz” yanıtı aktarıldı.
Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yolundaki “üç engel” olduğunu ileri sürdü.
Le Monde gazetesinde yayımlanan “Türkiye’de Erdoğan’ın yolundaki üç kadın” başlıklı yazıda, Akşener, Kaftancoğlu ve Fincancı’nın siyasetteki yeri incelendi.
‘SİLAH DAYASALAR OLMAZ’
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin siyaset semalarındaki tek yıldız olduğu dönem bitti” denilen yazıda 2019’daki yerel seçimlerde AKP’nin aldığı sonucu bir “mağlubiyet” olarak değerlendirildi. Yerel seçimlerden sonra aralarında kadınların da bulunduğu muhaliflerin kendini toparlayarak “organize olduğuna” dikkat çekilen, “Ancak aralarında yalnızca erkekler yok. Kadın muhalifler çevresindeki spot ışığını çalıyor. Farklı siyasi kanatlardan gelen güçlü karakterli kadınlar, Erdoğan’ın ‘yeni Türkiyesi’nde’ dirsekleriyle kazıyarak ilerlemeli” ifadelerine yer verildi. Kaftancıoğlu, “feminist, motosiklet tutkunu, LGBTİ destekçisi bir doktor” olarak tanımlanırken, CHP’nin sağ kanadı tarafından HDP’ye yakınlığından dolayı eleştirildiğine işaret edildi. Siyasetteki kadınların “en coşkulusu” olarak tanımlanan Akşener’in ise “milliyetçi siyasetin elitlerinden biri” olduğu ifadelerine yer verildi. Le Monde’a konuşan Akşener’in, “Erdoğan’ı korkutabilen tek kişi benim” sözlerine yer verildi.
Le Monde, AKP ve MHP’nin İYİ Parti’nin yanlarında yer almasını istediğini ancak Akşener’in bu konudaki, “Başıma silah dayasalar da olmaz” yanıtını aktardı.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
- Diyanet aza sebat istedi
- Gates, Android'i neden iPhone'a tercih ettiğini açıkladı
- Şeyh'in avukatı mağdur çocuğu suçladı!
- Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkilerine yanıt
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mart genelgesi
- İYİ Partili Dervişoğlu'ndan fezlekelere ilişkin açıklama
Video Haberler
- Polise ihbarda bulundular, gerçek sonradan ortaya çıktı
- “Ekmeği güzel pişirmiyorsun deyip kardeşini öldürdü
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
- Diyanet aza sebat istedi
- Gates, Android'i neden iPhone'a tercih ettiğini açıkladı
- Şeyh'in avukatı mağdur çocuğu suçladı!
- Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkilerine yanıt
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mart genelgesi
- İYİ Partili Dervişoğlu'ndan fezlekelere ilişkin açıklama