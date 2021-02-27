Le Monde gazetesi Akşener, Kaftancıoğlu ve Korur’u yazdı: Artık tek yıldız değil

27 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yolundaki “üç engel” olduğunu ileri sürdü.

Le Monde gazetesinde yayımlanan “Türkiye’de Erdoğan’ın yolundaki üç kadın” başlıklı yazıda, Akşener, Kaftancoğlu ve Fincancı’nın siyasetteki yeri incelendi.

‘SİLAH DAYASALAR OLMAZ’

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin siyaset semalarındaki tek yıldız olduğu dönem bitti” denilen yazıda 2019’daki yerel seçimlerde AKP’nin aldığı sonucu bir “mağlubiyet” olarak değerlendirildi. Yerel seçimlerden sonra aralarında kadınların da bulunduğu muhaliflerin kendini toparlayarak “organize olduğuna” dikkat çekilen, “Ancak aralarında yalnızca erkekler yok. Kadın muhalifler çevresindeki spot ışığını çalıyor. Farklı siyasi kanatlardan gelen güçlü karakterli kadınlar, Erdoğan’ın ‘yeni Türkiyesi’nde’ dirsekleriyle kazıyarak ilerlemeli” ifadelerine yer verildi. Kaftancıoğlu, “feminist, motosiklet tutkunu, LGBTİ destekçisi bir doktor” olarak tanımlanırken, CHP’nin sağ kanadı tarafından HDP’ye yakınlığından dolayı eleştirildiğine işaret edildi. Siyasetteki kadınların “en coşkulusu” olarak tanımlanan Akşener’in ise “milliyetçi siyasetin elitlerinden biri” olduğu ifadelerine yer verildi. Le Monde’a konuşan Akşener’in, “Erdoğan’ı korkutabilen tek kişi benim” sözlerine yer verildi.

Le Monde, AKP ve MHP’nin İYİ Parti’nin yanlarında yer almasını istediğini ancak Akşener’in bu konudaki, “Başıma silah dayasalar da olmaz” yanıtını aktardı.