'Lebaleb' kongrelerin ardından ilk pozitif vaka
Salgına rağmen düzenlenen ve 'lebaleb' doldurulan AKP İl kongrelerinin ardından ilk Covid-19 pozitif vaka ortaya çıktı. Kongreye katılan ve birçok siyasetçi ile yan yana olan eski AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın Covid-19 testinin pozitif olduğu bildirildi.
AKP İzmir İl Kongresi’nde yaşanan skandalların ardından ilk pozitif vaka da çıktı. İzmir’de Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AKP İzmir İl Kongresi’nin üzerinden geçen iki gün ardından eski AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre; Kongrede AKP’li ilçe belediye başkanlarıyla yan yana oturan Ayvalı sosyal medya hesaplarından koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Ayvalı’nın gelen tepkiler sonrasında paylaşımlarını sildiği görüldü.
Bilindiği üzere, AKP Tanıtım ve Medya Başkan eski Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, bir televizyon programında kullandığı "Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık" ifadesi nedeniyle görevinden istifa etmişti.
Ayvalı, AKP İzmir İl Kongresi'ne katıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İzmir 7. Olağan İl Kongremizi büyük bir coşku ile gerçekleştirdik.
İzmir’imiz için hayırlı olsun."
Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İzmir 7. Olağan İl Kongremizi büyük bir coşku ile gerçekleştirdik.— Emre Cemil Ayvalı (@emrecemil35) February 23, 2021
İzmir’imiz için hayırlı olsun.#İnandığınYoldaYürü pic.twitter.com/FWcLV3zxRV
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