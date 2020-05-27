LeBron James'ten ırkçı polise büyük öfke

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:54

Gözaltına alındığı esnada polis tarafından yüzüstü yatırılıp boynuna dizle bastırılan ve boğularak hayatını kaybeden George Floyd'un dehşete düşüren ölümü ABD'yi ayağa kaldırdı. Olayın yaşandığı Minneapolis'te koronavirüsüne rağmen insanlar sokaklara dökülürken Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de Instagram hesabından sert bir tepki gösterdi.

Büyük infial doğuran ve “polis şiddeti”, polisin siyahilere yönelik yaklaşımlarında şiddete meylediyor olması durumu ve bunun gibi gözaltılar ile polis kontrolleri sırasında yaşamını yitiren siyahilere dikkat çeken “Black Lives Matter” hareketini yeniden gündeme taşıyan olaya spor camiası da tepki gösterdi.

Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James, polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden beri adeta NFL’den aforoz edilen yıldız quarterback Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu ve “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hala bulanık mı? #UyanıkKal” ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.



