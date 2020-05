ABD'de isyan: Polis cinayeti infiale dönüştü!

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:00

Polis tarafından gözaltına alınan George Floyd’un insanların gözleri önünde, üstelik “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen...” diyerek yalvarmasına rağmen polis tarafından boğazına basılarak acımasızca öldürülmesi Amerikan kamuoyunda büyük infiale yol açtı.

FBI tarafından yapılan açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Ancak George'un ölümü, ABD'de bir kez daha siyahlara yönelik şiddet tartışmalarını hareketlendirdi.

Olayla bağlantılı olarak sokaklara çıkan protestocular yer yer polisle çatıştı. Sosyal medyada paylaşılan iletilerden, olayların giderek şiddetlendiği görülüyor.

Huge protests have broken out in the streets of Minneapolis over the killing of #GeorgeFloyd by Minneapolis police pic.twitter.com/kXSIt4vLcy — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 27, 2020

George Floyd'un Minneapolis polisi tarafından öldürülmesi üzerine sokaklarda büyük protestolar patlak verdi

Here are the latest photos from @CarlosGphoto coming in from the protest march over George Floyd's death, which turned into a clash between Minneapolis police and protesters. #georgefloyd https://t.co/pmcMibimEj pic.twitter.com/YMLKQS0Jhk — Star Tribune (@StarTribune) May 27, 2020

Minneapolis polisi ve protestocular arasında çatışmaya dönüşen protesto yürüyüşünden gelen en son fotoğraflar.

George Floyd'un ölümünün ardından protestolar çatışmaya dönüştü

Several reports and video from on the ground of police using tear gas and rubber bullets to suppress protest against the murder of #GeorgeFloyd



pic.twitter.com/4DohiJQtFE — Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 27, 2020

Polisin, George Floyd'un öldürülmesini protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığına yönelik raporlar ulaşıyor

"BİR KADIN POLİS TARAFINDAN BAŞINDAN VURULDU"

#GeorgeFloyd



A women was shot in the head by a rubber bullet during the protest of George Floyd???? pic.twitter.com/mpRD1jZ9zJ — Chapos (@Chapos14) May 27, 2020

Bir kadının protestolar sırasında polis tarafından başından vurulmuş olduğu öne sürüldü

There was no tear gas, no stun grenades, no rubber bullets at the Michigan stay-at-home order protests this month. No use of force was used on demonstrators. #georgefloyd pic.twitter.com/Snjfevv2tE — Shannon Watts (@shannonrwatts) May 27, 2020

Geçen hafta, neredeyse tamamı beyaz Amerikalılardan oluşan "evde kal" uygulamasını protesto eden eylemcileri anımsatan Twitter kullanıcıları, polisin onlara aynı ölçüde tepki vermediğini söylüyor...

Tear gas. Cops in riot gear. And, people screaming for justice for #GeorgeFloyd. https://t.co/bzFk2mNxsN — Yamiche Alcindor (@Yamiche) May 27, 2020

Gözyaşartıcı gaz, çevik kuvvet polisi ve insanlar adalet için haykırıyor...

A man at the #GeorgeFloyd protest was allegedly shot/hit by the Minneapolis police. Prior to this, everyone was getting tear gassed and maced. pic.twitter.com/Jw0fqGriqm — Gio.. (@Berto_Archer) May 27, 2020

Polis tarafından vurulan bir başka gösterici

Armed white people can protest and scream in officers’ faces but police shoot at people who protest real injustices. America is the ghetto. ?? #AllLivesMatter #AmyCooper #BlackLivesMatters #Minneapolis #GeorgeFloyd https://t.co/EJPEssz8ga — Mashiach’s Mama (@jewliciousness) May 27, 2020

Polis şiddeti yeniden kameralarda









Ayrıntılar geliyor...