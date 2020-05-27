ABD'de isyan: Polis cinayeti infiale dönüştü!

George Floyd isimli siyahi ABD vatandaşının, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesi ülke çapında infiale yol açtı. Minnesota eyaletinde sokaklara çıkan protestocular polisle çatıştı. Gösterilerde en az bir protestocunun ağır şekilde yaralandığı gelen bilgiler arasında.

M. Birol Güger
27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:00

Polis tarafından gözaltına alınan George Floyd’un insanların gözleri önünde, üstelik “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen...” diyerek yalvarmasına rağmen polis tarafından boğazına basılarak acımasızca öldürülmesi Amerikan kamuoyunda büyük infiale yol açtı. 

FBI tarafından yapılan açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Ancak George'un ölümü, ABD'de bir kez daha siyahlara yönelik şiddet tartışmalarını hareketlendirdi. 

Olayla bağlantılı olarak sokaklara çıkan protestocular yer yer polisle çatıştı. Sosyal medyada paylaşılan iletilerden, olayların giderek şiddetlendiği görülüyor.

 George Floyd'un Minneapolis polisi tarafından öldürülmesi üzerine sokaklarda büyük protestolar patlak verdi

 Minneapolis polisi ve protestocular arasında çatışmaya dönüşen protesto yürüyüşünden gelen en son fotoğraflar.

 George Floyd'un ölümünün ardından protestolar çatışmaya dönüştü

 Polisin, George Floyd'un öldürülmesini protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığına yönelik raporlar ulaşıyor

 "BİR KADIN POLİS TARAFINDAN BAŞINDAN VURULDU"

Bir kadının protestolar sırasında polis tarafından başından vurulmuş olduğu öne sürüldü

Geçen hafta, neredeyse tamamı beyaz Amerikalılardan oluşan "evde kal" uygulamasını protesto eden eylemcileri anımsatan Twitter kullanıcıları, polisin onlara aynı ölçüde tepki vermediğini söylüyor...

 Gözyaşartıcı gaz, çevik kuvvet polisi ve insanlar adalet için haykırıyor...

 Polis tarafından vurulan bir başka gösterici

 Polis şiddeti yeniden kameralarda



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