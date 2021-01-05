Leman’dan Boğaziçi'nin kayyım rektörü hakkında kapak

Mizah dergisi Leman, Boğaziçi Üniversitesi’ne, AKP’den aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu’nun kayyım rektör olarak atanmasını kapağına taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 09:24
Leman’dan Boğaziçi'nin kayyım rektörü hakkında kapak
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör olarak daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu atandı. Üniversite öğrencileri ve kamuoyunda tepki toplayan atama günlerdir protesto ediliyor.

Mizah dergisi Leman da tepki çeken atamaya kapağında yer verdi. Leman'ın kapağında ‘Boğaziçi’nin fethi’ başlığıyla karikatür yayımladı.


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