LGBTİ+ olmak için Avrupa’nın en kötü ikinci ülkesi Türkiye

30 Haziran 2020 Salı, 11:14

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği’nin (ILGA) Avrupa ve Orta Asya’daki 54 ülkeden 600’den fazla organizasyonun oluşturduğu şemsiye örgütü ILGA-Europe, 2009’dan beri Gökkuşağı Endeksi (Rainbow Index) raporlarını yayınlıyor. Gökkuşağı Endeksi projesi ülkelerde LGBTI+ eşitliğini ve LGBTI+’ların insan haklarını skorluyor. Projede ülke mevzuatlarında anayasadan istihdam alanına eşitlik ve ayrımcılık karşıtı yasal düzenlemeler, LGBTI+’ların birliktelik hakları, nefret suçu ve nefret söylemine yönelik düzenlemeler, toplumsal cinsiyet tanınması ile ilgili yasal düzenlemeler, sivil toplum ve sığınma hakkı ile ilgili düzenlemeler izleniyor.

Doğrulu Payı'nın bildirdiğine göre, Türkiye 2010’da LGBTI+’ların örgütlenme ve ifade özgürlüğüne yönelik tehditler nedeniyle 47 ülke arasında kendisine 45. sırada yer bulabilmişti. Sonraki yıllarda Rusya’nın başını çektiği LGBTI+ karşıtı kampanya ve Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna, Makedonya ve Belarus gibi ülkelerde LGBTI+ gruplara karşı artan baskılar LGBTI+’ların insan haklarıyla ilgili bir iyileşme olmasa da Türkiye’nin sırasını 49 ülke arasından 41’e kadar çıkarmıştı. Fakat 2015’ten bu yana sivil toplum alanına giderek artan baskılar 2020’de Türkiye’yi LGBTI+ olmak için Avrupa’nın en kötü ikinci ülkesi haline getirdi.

TÜRKİYE’DE SON 12 YILDA EN AZ 54 TRANS NEFRET CİNAYETİ KURBANI OLDU

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) her yıl nefret suçları ile ilgili ülkelerden veri istiyor ve bunu kamuyla paylaşıyor. Türkiye bu verilere sadece 2016 ve 2017 için katkı yapmış ve otoriteler bu iki yılda toplamda 27 nefret suçu işlendiğini bildirmişler. Fakat sivil toplum örgütlerinin derlediği verilere göre durum çok farklı. Transgender Europe’ın (TGEU) 2008’den bu yana yürüttüğü Trans Cinayetleri İzleme Projesi verilerine göre Türkiye dünyada en fazla trans cinayeti işlenen ülkelerden biri.