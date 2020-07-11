Libya gerilimi artarken AKP, NATO’yu ‘Moskova tehdidi’ söylemiyle ikna çabasında

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

NATO Parlamenter Asamblesi’nin (NATO-PA) Libya konulu toplantısında NATO-PA Türk Grubu Başkanı AKP’li Osman Aşkın Bak’ın “Libya’da Rusya tehlikesine” dikkat çektiği öğrenildi. Bak’ın Türkiye’nin Libya politikasını anlatırken Libya’da Rusya’nın güç kazanmasının NATO için de tehlike oluşturduğunu, ittifak üyesi ülkelerin bu konunun üzerine eğilmesi gerektiğini söylediği kaydedildi.

Trablus merkezli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) güçleri ile Halife Hafter öncülüğündeki Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu güçlerinin arasında iç savaşın sürdüğü Libya konusunda son dönemde Türkiye ile Fransa arasında gerilim yaşanmıştı.

Bir Fransız askeri gemisi, Akdeniz’de seyreden bir kargo gemisini BMGK’nin Libya için uyguladığı silah ambargosu kapsamında aramak istemiş, gemiye eşlik eden Türk askeri gemileri bu girişimi engellemiş, Fransa ise Türkiye’nin gemilerini taciz ettiği iddiasıyla konuyu NATO’ya taşımıştı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ziyaretinin hemen ardından UUH’nin kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü’ne savaş uçaklarınca saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri ya da Fransa’nın gerçekleştirmiş olabileceği olasılıkları uzmanlarca gündeme getirilmişti.

FRANSIZ VEKİL: TÜRKİYE’DEN DUYMAK İLGİNÇ

Libya’daki son gelişmeler, NATO ile kurumsal bir bağı bulunmayan ancak ittifak üyesi ülkelerin milletvekillerinin oluşturduğu NATO-PA’da da ele alındı. NATO-PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu, 8 Temmuz’da “Libya’daki gelişmeler, NATO’nun öncelikleri ve Libya’da rolü” başlıklı bir video konferans toplantısı düzenledi.

Basına kapalı toplantıda NATOPA Türk Grubu Başkanı ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Libya politikasını anlattı. Edinilen bilgiye göre Bak, konuşmasında NATO müttefiklerinin Libya’da asıl üzerine eğilmesi gereken konunun Türkiye’nin UUH’ye verdiği askeri danışmanlık desteği değil Rusya’nın varlığı olduğunu söyledi.

Türkiye ile Rusya’nın Libya’da karşıt taraflarda olduğuna dikkat çekti.

Bunun üzerine toplantıya katılan bir Fransız parlamenter “Bugüne kadar S-400 alımı ve başka konularda biz Rusya’nın NATO için tehdit oluşturduğunu anlatıyorduk. Bunu şimdi Türkiye’den duymak ilginç oldu” karşılığını verdi.

Suriye’de Astana süreci kapsamında işbirliği yapan, İdlib’de gerilimin ardından Moskova’daki mutabakatla ortak askeri devriyeyi sürdüren Rusya ve Türkiye, Libya’da farklı cephelerde yer alıyor.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in Hafter cephesine destek verdiği bilinirken ABD’nin Suriye’den Libya’ya gönderildiğini açıkladığı Rus savaş uçakları konusunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da “Rusya’nın Suriye’den uçakları kalkıyor, bir kısmı dönmüyor” demişti.

Çavuşoğlu, Fransa’nın Libya’da Rusya’nın varlığını artırmaya çalıştığını da söylemiş, “Bir taraftan NATO Rusya’yı tehdit olarak görüyor, diğer taraftan NATO müttefiki Fransa, Rusya’nın oradaki mevcudiyetini artırmaya çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara-Moskova hattının Libya üzerinden gerildiği bir dönemde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Ukrayna ziyareti geldi. Akar, Kiev temaslarında mevkidaşı Andriy Taran ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Taran ile ortak basın toplantısında Akar, “İlişkilerimiz her alanda gelişirken özellikle savunma ve güvenlik konusunda çok önemli adımların atıldığını söylemek istiyorum. İkili ilişkilerin gelişmesi sadece ülkelerimizin yararına değil, tüm bölge için önemli” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın Avrupa Atlantik kurum ve kuruluşlarıyla entegrasyonu konusundaki tüm girişimlerini desteklediklerini vurguladı. Akar, “Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız” dedi. NATO ve AB’nin Rusya’ya Kırım’ın ilhakı konusunda sert tepkisi sürüyor.