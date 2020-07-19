Libya ordusu Sirte'ye ilerliyor

19 Temmuz 2020 Pazar, 12:21

Reuters'ın UMH askeri yetkililerine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 200 araçtan oluşan bir konvoy, Misrata'dan başlamak üzere Akdeniz kıyı şeridi boyunca ilerleyerek, Sirte'ye giden yolun yaklaşık üçte birini kat etti ve Tawergha kasabasına ulaştı.

UMH güçleri kısa süre bir önce Libya'nın kuzeybatısındaki topraklarının çoğunu yeniden ele geçirerek Halife Hafter önderliğindeki isyancıların başkent Trablus'a yönelik 14 aydır sürdürdükleri ablukaya son verdi.

Türkiye tarafından desteklenen UMH, Sirte kentini ve Cufra'daki hava üssünü isyancılardan geri alacağını açıkladı.

MISIR'DAN 'ASKER ÇIKARIRIZ' TEHDİDİ

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya ile birlikte Halife Hafter'i destekleyen Mısır, Sirte'nin Türkiye ve UMH güçleri tarafından hedef alınması halinde Libya'ya asker çıkarmakla tehdit etti.

ABD, Moskova'nın isyancı güçlerle birlikte savaşan Rus paralı askerlerini desteklemek için Suriye üzerinden Cufra'ya savaş uçakları gönderdiğini öne sürdü. Moskova iddiaları reddetti.