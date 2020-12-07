Libya Savunma Bakanlığı'ndan BM'ye Hafter uyarısı: ‘Ateşkesten çekiliriz’

07 Aralık 2020 Pazartesi, 15:19

Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamasında, "Birleşmiş Milletleri (BM) ve Libya'da barış ve diyaloğu destekleyen ülkeleri uyarıyoruz; eğer savaş suçlusu Hafter dizginlenip umursamazlığının önüne geçilmezse 5+5 askeri anlaşmasından çekiliriz" ifadelerini kullandı.

Nemruş, eğer Hafter herhangi bir askeri hamle girişiminde bulunursa bir ateşkes anlaşması yokmuş gibi değerlendireceklerini belirtti.

‘ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNE ŞAŞIRIYORUZ’

Bakan Nemruş, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ile Libya'da barış çağrısı yapan ve destekleyen uluslararası toplumun, Hafter milislerinin hamleleri ve güneyde ateşkes anlaşmasına yönelik tehditleri karşısındaki sessizliğine şaşırdıklarını kaydetti.

Hafter milislerinin pazar günü ülkenin güneyinde yer alan Ubari'deki saldırısının ilk olmadığına dikkati çeken Nemruş, milislerin bir hafta önce de şehrin mahallerine baskın düzenlediğini ve kent sakinlerinin evlerini yıktığını hatırlattı.

Nemruş, savaş suçlusu Hafter'e bağlı milislerin, Trablus ve Terhune'deki suçlarına yenilerini eklediğine işaret etti.

Libya ordusu, dün Hafter'e bağlı milislerin, Ubari kentinde ordu birliklerine ait bir karargaha saldırı düzenlediğini ve iki taraf arasında çatışma çıktığını duyurmuştu.