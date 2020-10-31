Libya UUH Başkanı, yeni hükümet kurulana kadar istifa kararını askıya aldığını duyurdu

31 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’da taraflar arasında varılan ateşkes, siyasi çözüme yönelik müzakerelerin devamlılığının sağlanması için Sarraj’ın diyalog döneminde görevinde kalmasının olumlu etkisi olacağı görüşünü dile getirdi. Bu çağrının ardından ise Sarraj’ın, Yüksek Danıştay, Trablus merkezli Temsilciler Meclisi, BM Misyonu ve dost ülkelerin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam etmesi çağrısını kabul ettiği haberi gündeme düştü. UUH ile Hafter güçlerini destekleyen Tobruk cephesi arasında siyasi uzlaşı çabaları son dönemde artmış durumda.

ÇAVUŞOĞLU: SÜRECİ DESTEKLİYORUZ

Geçen ağustos ayında taraflar arasında ateşkes kararı alınmıştı. Bu süreçte iki tarafın kontrol ettiği bölgelerde ekonomik kriz, yolsuzluk başta olmak üzere protestolar düzenlenmişti. Aynı zamanda müzakerelerle birlikte Tobruk hükümeti istifa kararını duyurmuş, Sarraj da 31 Ekim itibarıyla görevi bırakma niyetini açıklamıştı.

BM öncülüğünde yürütülen Cenevre’deki görüşmeler sonucunda Libya’daki taraflar arasında kalıcı ateşkes üzerinde uzlaşma sağlanmasından bir hafta sonra ise örgütün Libya Özel Temsilcisi Vekili Williams, Ankara’yı ziyaret etti. Williams, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, “Libya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için BM öncülüğündeki siyasi sürece desteğimiz sürüyor. Türkiye, daima dost ve kardeş Libya halkının yanında olacaktır” dedi.

UUH güçleri ile Tobruk merkezli Hafter müttefiki Temsilciler Meclisi’nin desteklediği güçler arasında Cenevre’deki 5+5 Askeri Komite toplantıları sonucunda geçen hafta kalıcı ateşkes sağlandığı açıklanmıştı. Libya’daki ateşkesle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temkinli bir söylem kullanarak “Üst düzeyde bir ateşkes değil, kalıcılığını zaman gösterecek” demiş, bu açıklamadan bir gün sonra ise Milli Savunma Bakanlığı, “Bugüne kadar İstanbul, Moskova ve Cenevre’deki görüşmelerde olduğu gibi BM öncülüğünde Cenevre’de 19 Ekim’de başlayan görüşmeleri destekliyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Libya’daki kalıcı ateşkes uzlaşısında, ülkede bulunan tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların üç ay içinde Libya’yı terk etmek zorunda oldukları yönünde bir madde de bulunuyor. UUH Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Cenevre’de varılan kalıcı ateşkes uzlaşısındaki bu maddenin, Türkiye ile yapılan askeri işbirliği anlaşmasını etkilemeyeceğini belirtmişti. “Müttefikimiz Türkiye ile ortak dayanışmayı güçlendireceğimizi, bakanlığımız bünyesindeki eğitim okulları mensuplarının aldığı ve almaya devam edeceği eğitim programlarının devamlılığını vurguluyoruz” demişti.