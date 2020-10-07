Libya’da Serrac’tan boşalan koltuğu Ahmet Muaytik mi dolduracak?

07 Ekim 2020 Çarşamba, 11:01

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, 17 Eylül'de, Libya devlet televizyonundan yaptığı açıklamayla, görevinden istifa edeceğini duyurdu. Serrac açıklamasında, "Görevlerimi en geç ekim sonunda yeni bir yürütme otoritesine devretmeyi samimiyetle istediğimi açıklıyorum" dedi. 17 Aralık 2015'ten beri bu görevi yürüten Serrac, Türkiye'ye yakın bir siyasi figür olarak ülkenin en çalkantılı günlerinde, uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne liderlik etmişti.

Serrac’ın istifa kararını açıklamasıyla birlikte, ondan boşalacak başbakanlık koltuğuna kimin oturacağı herkes tarafından merak ediliyor. Adaylar arasında, Ahmet Muaytik ismi öne çıkıyor. 1972 Trablus doğumlu genç bir iş insanı olan Muaytik halihazırda, Libya Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Basına verdiği demeçler ve izlediği diplomatik rotayla Türkiye kadar Rusya’ya da yakın bir görüntü çizmesi dikkat çekiyor. Ancak konu Wagner milislerine geldiğinde, doğal olarak Trablus merkezli resmi çizgiyi takip ediyor.

Muaytik’in pozisyonu, 3 Ekim’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da soruldu. Çavuşoğlu soruyu, "Başbakan Serrac görevlerini, yeni yürütme organını belirleyecek olan Siyasi Diyalog Forumu’na devretme niyetini açıkladı. Bu, takdir edilecek bir fedakarlık. Ancak yeni yürütme organının yapılandırılmasına karar vermek artık Libyalıların elinde" diyerek yanıtladı.

“YENİ ANAYASA” VURGUSU

Ahmet Muaytik, 30 Eylül Cumartesi günü, Paris merkezli Jeune Afrique dergisine röportaj verdi. Muaytik, Libya krizinin çözümüne dair soruyu şöyle yanıtladı: “Siyasette hiçbir zaman herkesin üzerinde kesin kez anlaşabileceği mükemmel bir çözüm yoktur. Ancak Şimdi cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasına sağlam bir temel oluşturmak için yeni bir Anayasa oluşturmalıyız.”

Ancak bundan da önce halkın karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunlara bir çözüm bulmak gerektiğini vurgulayan Muaytik, bu yüzden önceliğinin petrol üretiminin canlandırılmasına ilişkin anlaşmayı uygulamaya koymak olduğunu belirtti.

PETROL ANLAŞMASI

Diğer yandan Cenevre’de Birleşmiş Milletler tarafından sunulan çözüm önerilerini destekleyeceğini söyleyen Muaytik, “Ancak bana göre bu öneriler bugün Libyalıların ihtiyaçlarını karşılamayacak” dedi. Çözümün Libyalılar tarafından getirilmesi gerektiğini vurgulayan Muaytik, bu anlamda Libyalıların petrol anlaşmasını desteklediğini belirtti.

“LİBYA’DA YABANCILAR OLMAMALI”

Muaytik, tartışmalara neden olan Rus özel savaş şirketi Wagner’in Libya’daki petrol sahalarında bulunmasına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: “Anlaşmada Rusların varlığına dair hiçbir şey yok. Ancak tüm petrol yataklarının ve limanlarının Libya muhafızlarının koruması altında olması gerektiği açıktır. Libya'da yabancı varlık olmamalı.”

Krize siyasi ve ekonomik olarak çözüm bulunamazsa, yabancı müdahalelerin artabileceğini söyleyen Muaytik, bu yüzden Libyalıların ortak çözümler üzerinde birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

SEÇİM SÜRECİ

Muaytik son olarak ‘Başbakanlığa aday olmak ister misiniz’ sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şu anda Başbakan yardımcısıyım ve kendimi bu rolle sınırlıyorum. Gelecek hakkında yorum yapamam. Ancak bu benim değil, Libyalıların seçimi olacak.”

Şu anda Libya’da seçim olmadığını belirten Muaytik, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ile yürütülen sürecin Libya’da yeni bir hükümetin kurulmasına yol açacağını umduğunu söyledi.