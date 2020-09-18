Libya’da trafik baş döndürüyor

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Trablus hükümeti de farklı durumda değil. Libyalıların ortak sorunları şöyle:

Elektrik yok, su yok, Covid-19 salgını nedeniyle sağlık sorunları büyüyor. Yolsuzluk konusu, kabilelerin birbirleriyle çekişmesi, yokluk ortamında daha da belirgin ve tepki toplayıcı oluyor.

İnsanlar gösteri yapıyor, hem Bingazi’de hem Trablus’ta sokaklar hareketli, provokatörler devrede. Göstericilere ateş açılıyor, bu tepkileri daha da yükseltiyor. Sağlık çalışanlarının ülkenin güneyine ulaşması güvenlik açısından riskli, ülke kargaşa içinde...

Bütün yokluklar ve olumsuzluklar devasa petrol ve gaz yatakların üzerinde yaşanıyor.

HÜKÜMETLERİ YAPIŞTIRMA HAREKÂTI

Bütün yaşanan hengâme arasında ABD’nin başını çektiği bir girişim Sirte-Cufra bölgesinin silahsızlandırılması, Sirte’nin yeni kurulacak ortak hükümetin geçici merkezi olması, 2021 Mart ayında seçimlerin yapılması ve buradan yeni hükümetin çıkmasını hedefliyor. Bu yaklaşım net olarak Libya’dan Rusya’yı dışlamaya dönük.

Bu hedef doğrultusunda Abdullah el Thani başkanlığındaki Tobruk hükümeti, Tobruk Meclisi Başkanı Akile Salih’e istifasını verdi. Trablus hükümetinde bir kabine değişikliği oldu. Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez el Sarraj’ın, ekim ayı sonunda, oluşacak yeni yapıya görevini bırakabileceğini açıkladı.

Libya’daki taraflar, Fas’ın Bouzika kentinde görüştü. Çıkan ilk sonuçların olumlu olduğu basına servis edildi. Ancak bir ayağı da İsviçre’deki görüşmelerle süren heyetlerdeki isimlerin toplum tarafından tanınmadıkları eleştirileri yükseliyor. Bu normal, yeni yapıda yeni aktörlerin sahne alması kaçınılmaz.

MOSKOVA’NIN ATAĞI

Rusya durumu hızla algıladı, refleks gösterdi. Türk-Rus heyetlerinin görüşmesinin Ortadoğu basınına yansımaları dikkat çekiciydi. Ürdün merkezli ve Hafter yanlısı “218tv.net” sitesinin haberine göre Rusya, “Sirte’deki el Qardabiye Havaalanı’nda birliklerin kalması ve tarafsız polis karşılığında kenti boşaltmayı önerdi. Cufra için temaslar sürüyor”.

Doğaldır ki Rusya Libya’dan kopmak istemiyor.

Libyalılar susuzluk ve elektriksizlik yüzünden huzursuz, diplomasi yoğunlaştı...

Ankara, diplomaside henüz elini tam açmadı. Ancak ülke nüfusunun çoğunluğunun bulunduğu batı bölgesinde, salgın, su ve elektrik konusunda Türkiye’den beklentiler artıyor.