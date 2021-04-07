Ligden çekildiler

07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:12

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor'da Başkan Alper Taban, ligden çekilme kararı aldıklarını belirtti.

İnegöl Belediyespor'un son zamanlarda ligden çekileceği iddialarına, İnegöl Belediye ve İnegöl Belediyespor Başkanı Alper Taban açıklık getirdi.

Başkan Taban yaptığı açıklamada, "Belediyespor yönetimiyle de yaptığımız değerlendirmeler neticesinde voleybol takımımız ile ilgili çekilme noktasında bir konsensus sağlandı diyebilirim. Bununla alakalı olarak kendimizce tespitlerimiz ve gerekçelerimiz var. Aslında takımımız iyi bir oyun sergilerken, ligden düşme konusu söz konusu değil biz böyle bir karar almış bulunuyoruz. Branşımızı devam ettiriyoruz branşımızda herhangi bir kapatma söz konusu değil. Alt ligde takımımız oynamaya devam edecek burada amacımız bizim, şehrimizdeki tüm öğrencilere, gençlere ulaşmak. Burada herkesin kendi ilgi göstereceği alanlarda gerekirse yeni branşlar da oluşturarak buraya spor alanının içerisine bu gençleri çekebilmek olacak. Nihayetinde voleybol branşımız devam ediyor, branş ile kapatma söz konusu değil. Geçmişte de basketbol ile girişimimiz vardı daha önce ligde yer aldık daha sonra ligden çekildik. Bu kararlar değişebilir, bugün için güncel şartları da değerlendirip, elimizdeki verilere bakarak, benim de görevde olduğum süre içerisinde de bazı tespitler yapmaya çalışarak böyle bir karar almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.