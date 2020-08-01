Lille, Burak Yılmaz'ı resmen açıkladı

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 12:24

Fransız kulüp, resmi twitter hesabından Burak Yılmaz transferini video paylaşımıyla duyurdu. Videoda Burak Yılmaz'ın attığı serbest vuruş golüne yer verilirken, "KIRMIZI ALARM Radarımızda hareket gördük" notu düşüldü.

Lille ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, Fransız kulübüyle ilk antrenmanına çıktı.

Lille CEO'su Marc Ingla, Burak'ın gerçek bir 9 numara olduğunu kaydederek "Burak, Türkiye'de gerçek bir efsane, 4 büyük kulüpte de oynadı. O, tam bir savaşçı. Şimdi yeteneklerini bizim için Ligue 1'de sergileyecek." diye konuştu.

Burak Yılmaz ise, transferinden sonra "Beşiktaş taraftarı bana hakkını helal etsin" diyerek siyah beyazlı taraftarlardan helallik istedi.